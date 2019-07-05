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Вице-губернатор Псковской области: Для меня новая работа — вызов

Фото: Сергей Герасимов

Василий Осипов, заместитель губернатора Псковской области, 5 июля встретился с журналистами. Меньше месяца он занимает эту должность, а потому основной темой для разговора стали его цели и задачи на посту вице-губернатора, передает корреспондент Псковского агентств информации.

В Псковскую область он перешел с должности исполняющего обязанности руководителя Жилищного комитет Санкт-Петербурга.

«Для меня новая работа — вызов. Хочется, чтобы ее итогом было движение вперед по отраслям, которые я курирую. Проблематика нисколько не отличается от проблем в других субъектах: изношенность сетей, которая местами переваливает за 70%, недофинансирование отраслей, которые я курирую, и, как следствие, - текучесть кадров и их недостаточный профессионализм», - рассказал Василий Осипов.

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