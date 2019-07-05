Около 100 км сетей построит в Псковской области компания «Газпром»

13:10, 05 июля 2019, ПАИ

В Псковской области в ближайшее время компания «Газпром» построит около 100 км газораспределительных сетей. Такие данные озвучил 5 июля заместитель губернатора Василий Осипов на встрече с представителями СМИ. Он уточнил, что договоренности были достигнуты в ходе визита председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера в регион в июне 2019 года.

Определены районы, пока негазифицированные, где такие работы планируется провести. Это Гдовский, Красногородский, Опочецкий и Усвятский районы. Внимание уделено им как точкам, где активно развиваются агропромышленные предприятия.

Вице-губернатор уточнил, что достигнуто соглашение по Невелю, где предптосит подключить к газовой трубе котельные.

В целом у Псковской области сложились партнерские отношения с компанией. Под личным контролем главы региона Михаила Ведерникова сейчас идет погашение задолженности перед «Газпромом» за ранее поставленные ресурсы, долги копились годами. Губернатор ранее заявил, что удалось войти в график, задержек с погашением нет.