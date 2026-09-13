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Награждённый орденом Мужества пскович поступил в возрождённое Челябинское танковое училище

Уроженец Пскова Александр Петров, награждённый орденом Мужества, стал курсантом возрождённого Челябинского танкового училища. Об этом сообщает 1obl.ru.

Александр Петров. Фото предоставило издание 1obl.ru

Челябинское танковое училище вновь открыло двери после 19 лет затишья. 1 сентября здесь начали обучение первые курсанты, а 13 сентября учебному заведению вручили Боевое знамя. На территории вуза также открыли стелу и памятник «Танкистам». В торжественной церемонии приняли участие замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Решение о возрождении училища готовилось несколько месяцев. В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании учебного заведения, в августе оно было официально зарегистрировано. Возглавил вуз Герой России гвардии полковник Леонид Рыжов.

Основу первого набора составили бойцы с фронтовым опытом. Среди них – уроженец Пскова Александр Петров. За его плечами служба в Сирии и четыре года в зоне СВО, участие в боях на Изюмском направлении, где он уничтожил два танка и живую силу противника. На груди курсанта – орден Мужества.

«Мне всё нравится. Хочу и дальше продолжать службу. После выпуска планирую вернуться в Псков, в 76-ю дивизию. Уже лейтенантом», – приводит издание слова Александра Петрова.

Обучение в училище рассчитано на четыре года. Курсанты осваивают устройство вооружения и боевого применения, бронетанковое вооружение, инженерное обеспечение и другие дисциплины. Отдельное внимание уделяется применению беспилотных летательных аппаратов. Официально открыты два направления: «Применение танковых подразделений» и «Применение сухопутных войск с БПЛА».

История Челябинского танкового училища берёт начало в 1941 году, когда город стал Танкоградом – главной кузницей боевых машин страны. Училище расформировали в 1948-м, возродили в 1966-м, и оно работало до 2007 года.

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