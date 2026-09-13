Награждённый орденом Мужества пскович поступил в возрождённое Челябинское танковое училище

19:18, 13 сентября 2026, ПАИ

Уроженец Пскова Александр Петров, награждённый орденом Мужества, стал курсантом возрождённого Челябинского танкового училища. Об этом сообщает 1obl.ru.

Челябинское танковое училище вновь открыло двери после 19 лет затишья. 1 сентября здесь начали обучение первые курсанты, а 13 сентября учебному заведению вручили Боевое знамя. На территории вуза также открыли стелу и памятник «Танкистам». В торжественной церемонии приняли участие замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Решение о возрождении училища готовилось несколько месяцев. В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании учебного заведения, в августе оно было официально зарегистрировано. Возглавил вуз Герой России гвардии полковник Леонид Рыжов.

Основу первого набора составили бойцы с фронтовым опытом. Среди них – уроженец Пскова Александр Петров. За его плечами служба в Сирии и четыре года в зоне СВО, участие в боях на Изюмском направлении, где он уничтожил два танка и живую силу противника. На груди курсанта – орден Мужества.

«Мне всё нравится. Хочу и дальше продолжать службу. После выпуска планирую вернуться в Псков, в 76-ю дивизию. Уже лейтенантом», – приводит издание слова Александра Петрова.

Обучение в училище рассчитано на четыре года. Курсанты осваивают устройство вооружения и боевого применения, бронетанковое вооружение, инженерное обеспечение и другие дисциплины. Отдельное внимание уделяется применению беспилотных летательных аппаратов. Официально открыты два направления: «Применение танковых подразделений» и «Применение сухопутных войск с БПЛА».

История Челябинского танкового училища берёт начало в 1941 году, когда город стал Танкоградом – главной кузницей боевых машин страны. Училище расформировали в 1948-м, возродили в 1966-м, и оно работало до 2007 года.