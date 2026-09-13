В Новосокольниках инспектор ГАИ провела урок безопасности для школьников

18:47, 13 сентября 2026, ПАИ

Инспектор Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» провела профилактическое мероприятие для юных пешеходов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участниками встречи стали ученики начальных классов. Инспектор подробно поговорила с детьми о правилах безопасного поведения на дороге и об использовании велосипедов и самокатов. Особое внимание она уделила тому, почему нельзя переходить проезжую часть в наушниках с музыкой и с телефоном в руках.

«Ребята с интересом отвечали на вопросы и показали хорошее знание правил дорожного движения», – отметили в пресс-службе.