Пропавший в Псковском районе мужчина найден живым
Пропавший в Псковском районе 58-летний Владимир Федотов найден живым. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении отряда.
Ранее сообщалось, что мужчина, проживающий в деревне Гнилуха Псковского района, 12 сентября вышел из дома и не вернулся. В поисках принимали участие волонтёры отряда.
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