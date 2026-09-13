Пропавший в Псковском районе мужчина найден живым

18:08, 13 сентября 2026, ПАИ

Пропавший в Псковском районе 58-летний Владимир Федотов найден живым. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении отряда.

Ранее сообщалось, что мужчина, проживающий в деревне Гнилуха Псковского района, 12 сентября вышел из дома и не вернулся. В поисках принимали участие волонтёры отряда.