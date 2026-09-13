В МВД назвали пять оснований для обязательной замены водительских прав
Водительское удостоверение подлежит обязательной замене по пяти основаниям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Права необходимо менять, когда истёк срок их действия.
То же правило действует при изменении персональных данных владельца, указанных в удостоверении, например после смены фамилии.
Ещё одно основание – непригодность документа для дальнейшего использования. Речь идёт об износе, повреждении или иных причинах, из-за которых сведения в удостоверении или его части нельзя прочитать визуально.
Кроме того, права меняют при их утрате или хищении.
Наконец, замена обязательна, если у водителя подтвердились изменения в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшиеся медицинские показания.
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