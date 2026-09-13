В Роспотребнадзоре рассказали о правилах родительского контроля за питанием в школах

19:52, 13 сентября 2026, ПАИ

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области рассказали, как родительский контроль за школьным питанием превратить из источника конфликтов в рабочий инструмент.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, такой контроль – не свободный допуск на кухню, а регламентированная процедура. Она опирается на методические рекомендации МР 2.4.0180-20 и закрепляется локальным актом школы – положением о родительском контроле.

Родители вправе оценивать соответствие блюд утверждённому меню, их вкус, цвет и запах, температуру и объём порций. Также они могут проверить санитарное состояние обеденного зала, условия для соблюдения детьми личной гигиены перед едой, наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, раздающих пищу, и объём пищевых отходов. Кроме того, доступны сведения о меню на стендах и сайте школы и анкетирование детей с согласия родителей.

При этом в производственные помещения пищеблока родителям вход закрыт – наблюдение ведётся только в обеденном зале. Контактировать с продуктами и оборудованием им также нельзя.

Контроль проходит в двух формах: анкетирование родителей и детей, а также работа в составе общешкольной комиссии с плановыми и внеплановыми выходами в столовую. По итогам составляется акт с оценками и замечаниями, результаты обсуждают на родительских собраниях.

В Роспотребнадзоре отметили, что родительский контроль работает в первую очередь на пользу самим родителям: он подтверждает, что в столовой всё в порядке, помогает выявить проблемы на раннем этапе и даёт школе аргументы в диалоге с оператором питания.

Если нарушения обнаружены, действовать советуют по нарастающей: сначала письменно обратиться к администрации школы, затем – в управление образования муниципалитета или в профильное министерство региона. Крайняя инстанция – Управление Роспотребнадзора по Псковской области через форму «Приём обращений граждан» на сайте petition.rospotrebnadzor.ru/petition. К обращению нужно приложить описание проблемы, по возможности фотографии и копии актов родительской комиссии.

В ведомстве подчеркнули, что родительский контроль – это не проверка школы, а партнёрство: школа отвечает за безопасное и качественное питание, родители дают обратную связь, а Роспотребнадзор консультирует и поддерживает.