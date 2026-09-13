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Общество

Участники Международного фестиваля молодёжи встретили обращение Путина овациями

Участники Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге встретили видеообращение президента России Владимира Путина громкими овациями, пишет РИА Новости.

Открытие Международного фестиваля молодёжи транслируют в парклете ПАИ. Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Видеообращение главы государства показали на церемонии открытия форума. В нём Владимир Путин заявил, что Россия выступает за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не зависела от гражданства, статуса или происхождения.

Президент также поприветствовал молодых людей, приехавших на фестиваль со всего мира. Их реакцией стали аплодисменты и громкие крики.

Добавим, что в Пскове прямую трансляцию церемонии открытия Международного фестиваля молодёжи показали на площадке парклета «Эфир» Псковского агентства информации.

Отметим, Международный фестиваль молодёжи пройдёт с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч лидеров из 191 страны. Псковскую область на фестивале представляет 20 человек. По итогам фестиваля Псковская область примет ответный визит: приедет делегация участников региональной программы из 14 стран мира. Гости познакомятся с историческим, культурным и духовным наследием Псковской области и создадут собственный медиапродукт, посвящённый нашей земле.

Напомним, что Международный клуб дружбы Псковской области работает на базе регионального Дома молодёжи и за полтора года своей деятельности принял представителей 50 стран. Международный фестиваль молодёжи проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

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