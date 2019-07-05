Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника

18:19, 05 июля 2019, ПАИ

Порхов отметит 780-летие со дня основания города 6 июля 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в Порховском социально-культурном комплексе. И рассказали о том, где и во сколько пройдут основные мероприятия праздничной программы.

Программа празднования Дня города

- 11:45 – шествие праздничной колонны «Город – это мы!» от районного дома культуры до знака Александру Невскому;

- 12:00 – торжественное открытие праздника: молебен во славу и процветание Порхова и его жителей, поздравление от официальных лиц и почетных гостей, чествование и награждение жителей города, праздничный бал.

Музей

- 14:00 – детская программа «Радуга желаний»;

- 13:00 – открытие выставки цветов «Город цветов», выставка работ Союза псковских художников.

Парк культуры и отдыха

- 13:00 – праздничный концерт «Славься город наш любимый!»;

- 14:00 – открытие площадки «Духовой музыки»;

- 15:30 – выступление группы Drum&Juzz;

- 16:30 – выступление танцевальной группы Псковского русского хора;

- 17:30 – выступление группы «Шубамама»;

В течении праздника в парке будут работать площадки: «Город мастеров», «Библиотечная поляна» (загадки, викторины, гадания по книге Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала»), «Книжный киоск» (зона свободного чтения и обмена книгами), а также аттракционы и праздничная торговля, катание на верблюде, северном олене и лошадях.

- 20:30 – поздравление от Нептуна и свиты. Подведение итогов конкурса «Порховская русалка» и «Купальский венок»;

- 21:00 – праздничная дискотека с шоу-программой от группы «Аллегро» (Псков). Затем состоится поздравление от певца и шоумена Чарльза Анеле (Санкт-Петербург).

- 00:45 – огненное шоу;

- 1:00 – праздничный салют.

Районный дом культуры

- 1:00 - 4:00 – дискотека.

На стадионе 6 июля в 13:00 состоится первенство среди мужских команд по пляжному волейболу, а в 14:00 – игра чемпионата области по футболу.

В деревне Красуха 6 июля в 14:00 начнется чемпионат области по велоспорту, а 7 июля в 10:00 – велоспортивная гонка – критериум по городу.