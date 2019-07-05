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Общество

Две тысячи добровольцев из регионов России примет Псковская область в рамках программы «Волонтёры наследия»

С 15 июля по 15 сентября в рамках программы «Волонтёры наследия» новый кампус в Печорах примет две тысячи добровольцев из регионов России, сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Ольга Ярилова отметила, что добровольцы получат возможность поучаствовать в практических работах по воссозданию исторического облика улиц, прилегающих к объектам культурного и исторического наследия.  Она также сообщила, что организаторы мероприятия оплатят добровольцам проезд до места проведения сессии и обратно, и обеспечат для них размещение и трехразовое питание.

Заместитель министра культуры РФ подчеркнула, что программа «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура», куда входят и «Волонтёры наследия», дает возможность объединить и аккумулировать усилия множества активных и неравнодушных граждан, принять их помощь в деле сохранения культурного наследия России.

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