От одежды до психолога: комплексную помощь детям и родителям обсудят в медиацентре ПАИ

09:00, 09 сентября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый работе регионального отделения Российского детского фонда по поддержке семей с детьми, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 9 сентября, в 10:00.

Какие конкретные школьные принадлежности закупали для акции «Здравствуй, школа»? Какая помощь и скольким детям и семьям была оказана с начала года? Где в Пскове установлены новые контейнеры для сбора одежды, кто является оператором по вывозу и сортировке вещей и есть ли график опустошения баков? В чём заключается главная цель проекта «Остров безграничных возможностей» для семей Островского района?

Об этом и многом другом расскажут координаторы программ Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлия Колесова и Кристина Елецкая.