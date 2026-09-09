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Общество

От одежды до психолога: комплексную помощь детям и родителям обсудят в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвящённый работе регионального отделения Российского детского фонда по поддержке семей с детьми, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 9 сентября, в 10:00.

Какие конкретные школьные принадлежности закупали для акции «Здравствуй, школа»? Какая помощь и скольким детям и семьям была оказана с начала года? Где в Пскове установлены новые контейнеры для сбора одежды, кто является оператором по вывозу и сортировке вещей и есть ли график опустошения баков? В чём заключается главная цель проекта «Остров безграничных возможностей» для семей Островского района?

Об этом и многом другом расскажут координаторы программ Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлия Колесова и Кристина Елецкая.

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