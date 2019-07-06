Мемориальный Дом поэта в Пушкинском заповеднике закроют для посещений

12:31, 06 июля 2019, ПАИ

Мемориальный Дом поэта в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» закроют для посещений с 11 по 14 июля, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

В эти дни съёмочная группа под руководством известного российского режиссёра Игоря Угольникова будет вести в музее съёмки фильма «Учёности плоды».

Сценарий будущей картины основан на реальных событиях, происходивших в Пушкиногорье в 1942—1943 годах. Активную поддержку проекту оказывает администрация Псковской области.