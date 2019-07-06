Москвичи перевернулись на трассе ралли «900 озер»

17:35, 06 июля 2019, ПАИ

Автомобиль экипажа Андрея Яцуры и Юрия Капустина (Московская область, #76) на спецучастке №5 ралли «900 озер» съехал в кювет и перевернулся на бок. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, экипаж не пострадал.

Также на пятом скоростном участке по техническим причинам сошел с трассы судейский экипаж S2 (Виктор Биченко). Ранее на четвертом СУ с трассы сошел автомобиль безопасности Владимира и Виталия Синицких.

Кроме этого, на четвертом СУ с трассы вылетела автомашина Lada Granta экипажа, представляющего Санкт-Петербург, в составе Павла Козлова и Юрия Куликова (#18). С ними всё в порядке. Побывала в кювете и Lada Granta экипажа Романа Прохорова и Дмитрия Иванова (Ленинградская область, #32), которые сумели выехать.

На спецучастке №3 также произошли несколько инцидентов. Так, на ретардере ВАЗ-2105 сломали коробку москвичи Алексей Аксаков и Алексей Антипов (#40). Сошли из-за неполадки КПП ВАЗ-2108 Иван Русских и Евгений Кондратеня (Минск, #34). Также сошли с трассы петербуржцы Максим Белюков и Константин Александров на Lada Granta (#20).

Обладатели кубка главы Опочецкого района по автослалому москвичи Игорь и Яна Буланцевы не смогли стартовать на 3-ю секцию из-за отказа КПП автомобиля MITSUBISHI Lancer EVO-10 (#1).

После первой секции ралли не покинули сервис Роман Муляр и Андрей Чигир (Московская область, #11), поскольку на MITSUBISHI Lancer EVO-9 лопнула КПП и повреждена рейка. Также один из автомобилей участников гонки загорелся.

6 июня проходит основной гоночный день ралли «900 озер», которое имеет статус 9-го этапа Кубка России, 3-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», первого этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту и пятого этапа моносерии LADA Rally Cup.