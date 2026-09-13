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Общество

В Псковской области организуют бесплатный Wi-Fi для дистанционного голосования

Жители Псковской области смогут воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi Pskov_region для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) во время проведения сентябрьских выборов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Карта из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

Сейчас жителям доступны 223 точки Wi-Fi, а к началу голосования добавится ещё 10. Как отметил глава региона, общественная сеть обеспечит стабильный доступ к порталу ДЭГ даже при ограничениях мобильного интернета.

«Все точки подключены к региональной системе авторизации. Войти можно через подтверждённую учётную запись на «Госуслугах» или с помощью бесплатного проверочного звонка», – уточнил он.

Чтобы найти ближайшую точку подключения, можно воспользоваться интерактивной картой wifi-map.pskov.ru – специальная кнопка «ЕДГ-2026» отображает все проверенные и готовые к голосованию точки. Кроме того, в мессенджере MAX региональный чат-бот @pskovwifi_bot подскажет ближайший адрес с бесплатным интернетом и поможет с подключением.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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