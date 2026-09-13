Как справиться с упадком сил, объяснили врачи

Врачи объяснили, как справиться с упадком сил

21:30, 13 сентября 2026, ПАИ

Астения – это состояние, при котором человек годами испытывает упадок сил, не исчезающий даже после полноценного отдыха и сна. О причинах такого состояния, стоящих за ним заболеваниях и способах вернуть энергию специалисты рассказали в информационных карточках.



Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области



Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области



Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области



Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области



Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области



Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области



Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области



Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области



Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области

















В министерстве здравоохранения Псковской области отмечают, что хроническая усталость не всегда связана с нехваткой сна – нередко она сигнализирует о других проблемах со здоровьем, требующих внимания врачей.

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