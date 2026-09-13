Депутат Госдумы объяснил, когда счётчик меняют за счёт энергокомпании

22:37, 13 сентября 2026, ПАИ

Обязательную замену электросчётчика жильцам квартир и владельцам частных домов оплачивает энергетическая компания. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Никита Чаплин, пишет RT.

В многоквартирном доме прибор покупает и устанавливает гарантирующий поставщик – энергосбытовая компания, обслуживающая дом. В частном доме этим занимается организация, обслуживающая электросети, пояснил парламентарий.

Менять счётчик нужно, если он отсутствует, сломан или утрачен, а также когда истёк срок его службы либо поверки. В 2026 году на замену и ввод прибора в работу даётся до шести месяцев – срок считают со дня окончания службы или поверки либо со дня получения сообщения от хозяина.

О поломке или утрате Никита Чаплин советует заявлять письменно, сохраняя подтверждение, с указанием адреса, лицевого счёта, контактов и причины замены. Затем остаётся согласовать время и впустить мастера.

Если шестимесячный срок вышел, потребитель вправе сообщить о просрочке – тогда у компании есть 30 дней на работу. После этого плату за свет считают с коэффициентом 0,95, то есть на 5 % ниже, пока новый счётчик не введут в работу. Условия – доступ со стороны хозяина и техническая возможность установки. Досрочную замену исправного прибора по желанию владельца могут сделать за отдельную плату.

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