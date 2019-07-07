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Культура

Органист Тигран Буниатян даст концерт в Печорах

10 июля в 18:30 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12 А выступит органист Тигран Буниатян, сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта.

Тигран Буниатян окончил государственную консерваторию имени Комитаса в Ереване (Армения). Ведет активную концертную деятельность, участвует в международных фестивалях и конференциях, сотрудничает со знаменитыми исполнителями старинной музыки Маттэо Имбруно, Бэт Венстром, Джоан Леймон, ансамблем Tafelmusik. Большое внимание уделяет старинной музыке, в частности, произведениям композиторов Северонемецкой органной школы.

Он неоднократно концертировал на исторических органах этого стиля в разных городах Голландии и Северной Германии. С 2015 года Тигран является соорганизатором международного фестиваля PerforME.

Сейчас музыкант проходит стажировку по классу органа и клавесина в консерватории Оберлина (США). Является главным органистом католической капеллы Fairchild (Oберлин) и лютеранской церкви St. Emmanuel в Кливленде.

На концерт будет организована доставка слушаталей. Выезд из Пскова в 17:00 (от магазина «Зенден»). Справки и бронирование по телефону 8 911 379 57 34.

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