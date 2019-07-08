Праздник для молодых псковских семей устроили единороссы

10:09, 08 июля 2019, ПАИ

Празднично-игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, состоялась в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Поздравить пары пришли исполняющий полномочия секретаря псковского городского отделения партии «Единая Россия» Григорий Стороненков, главный врач псковской поликлиники Галина Неваленная, выдвинутая региональным отделением партии «Единая Россия» на довыборы депутата Псковской городской Думы, исполнительный секретарь псковского городского исполкома партии Виктор Рязанцев, лидер псковских молодогвардейцев Андрей Моргунов.

В Псковской области много крепких семей, в которых растут порядочные, умные и воспитанные дети, заявила Галина Невалённая. Она пожелала собравшимся здоровья, благополучия, достатка, оптимизма, осуществления планов, счастья и мирного неба над головой.

«С семьи начинается жизнь человека, в ней происходит его формирование. Именно семья – источник любви и уважения, признания и понимания, одна из фундаментальных ценностей жизни всего общества и каждого отдельного человека. И поэтому молодой праздник День семьи, любви и верности уже стал любимым и почитаемым в нашей стране», - отметила Галина Неваленная.

«В кругу родных людей человек учится уважать старших, получает первые уроки добра, любви не только к своим близким, но и к своему городу, к своей стране. Поддержка родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек помогает нам преодолевать трудности и достигать поставленных целей», - ­­­­­­­­­­подчеркнул Виктор Рязанцев.

Партийцы совместно с молодогвардейцами организовали игровую программу, во время которой молодые родители с детьми представили гербы своей семьи, участвовали в соревнованиях и конкурсах.