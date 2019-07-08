Составлен список городов, которые жители России рекомендуют посещать иностранцам

10:25, 08 июля 2019, ПАИ

Составлен список городов, которые жители России рекомендуют посещать иностранцам. В результате Санкт-Петербург назван лучшим городом, с которого иностранцам стоит начинать знакомство с Россией, сообщает РИА Новости.

Эксперты опросили 34 тысячи пользователей и выяснили, какой город в стране те советуют посетить зарубежным туристам в первую очередь. За Санкт-Петербург проголосовали 56% респондентов. Туда чаще всего приезжают туристы из Германии, Казахстана, Италии, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Армении.

Начать путешествие с Москвы порекомендовали иностранцам 32% опрошенных. Столица пользуется популярностью у туристов из Казахстана, Белоруссии, Германии, Армении, Израиля, Чехии и Китая.

Посетить Казань советуют зарубежным гостям 7% опрошенных россиян. Чаще всего в этот город прибывают иностранные туристы из Казахстана, Белоруссии, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании.

За Сочи проголосовали 5% респондентов. Здесь, по мнению россиян, нужно ознакомиться с олимпийскими объектами, съездить в Красную Поляну и насладиться черноморскими закатами. Сочи посещают путешественники из Армении, Белоруссии, Казахстана, Израиля, Грузии, Германии и Турции.