0
11:39
Фрагмент чугунной пушки XVII нашли в крепости под Псковом во время игры в «Зарницу»
11:01
Михаил Ведерников: Семья — это наша радость и опора
10:33
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
09:51
Александр Котов призвал псковичей беречь свои семьи
21:09
Курган дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:03
Псковской области предстоит пережить очередную холодную неделю
15:16
Костёр дружбы зажгли на встрече ветеранов России, Белоруссии и Латвии в Себежском районе
Еще новости
Общество

10 орудий лова изъяли у псковских браконьеров на прошлой неделе

За прошедшую неделю с 1 по 7 июля госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 15 килограммов водных биоресурсов и 10 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 3 административных правонарушения, в результате наложены штрафы на сумму 17 тысяч рублей. Взыскать удалось 27 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 91 административное правонарушение и наложили штрафов на сумму 686 тысяч 800 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фрагмент чугунной пушки XVII нашли в крепости под Псковом во время игры в «Зарницу»
08 июля 2019
Фрагмент чугунной пушки XVII нашли в крепости под Псковом во время игры в «Зарницу»
Михаил Ведерников: Семья — это наша радость и опора
08 июля 2019
Михаил Ведерников: Семья — это наша радость и опора 3
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
08 июля 2019
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
Александр Котов призвал псковичей беречь свои семьи
08 июля 2019
Александр Котов призвал псковичей беречь свои семьи
Курган дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 июля 2019
Курган дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковской области предстоит пережить очередную холодную неделю
07 июля 2019
Псковской области предстоит пережить очередную холодную неделю
Костёр дружбы зажгли на встрече ветеранов России, Белоруссии и Латвии в Себежском районе
07 июля 2019
Костёр дружбы зажгли на встрече ветеранов России, Белоруссии и Латвии в Себежском районе
День рыбака отпразднуют в Гдовском районе на берегу Чудского озера
07 июля 2019
День рыбака отпразднуют в Гдовском районе на берегу Чудского озера

Идет загрузка...