10 орудий лова изъяли у псковских браконьеров на прошлой неделе

10:55, 08 июля 2019, ПАИ

За прошедшую неделю с 1 по 7 июля госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 15 килограммов водных биоресурсов и 10 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 3 административных правонарушения, в результате наложены штрафы на сумму 17 тысяч рублей. Взыскать удалось 27 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 91 административное правонарушение и наложили штрафов на сумму 686 тысяч 800 рублей.