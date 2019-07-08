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Общество

Председатель Всероссийского общества ветеранов: Мне понравилась Псковская область своим трепетным отношением к памяти о войне

Фото с pskov.ru

8 июля в администрации Псковской области состоялась встреча заместителя губернатора Псковской области Николая Цветкова с председателем Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимиром Епифановым и главным специалистом организации Людмилой Андреевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Николай Цветков приветствовал гостей от имени губернатора Михаила Ведерникова. Участники встречи обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти о Великой Отечественной войне через воспоминания фронтовиков, детей войны и тружеников тыла. Владимир Епифанов отметил большой вклад в эту работу регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов, которое возглавляет Николай Груздов.

Владимир Епифанов, побывавший 7 июля на Кургане Дружбы в Себежском районе, заявил, что погода не помешала празднику, к тому же на площадке было организовано горячее питание. «Очень понравилась концертная программа, когда пели «Катюшу», мороз по коже пошел», - рассказал он.

«Это самое лучшее мероприятие, связанное с партизанским движением. Оно очень мощное, на площадке было много молодежи. Всегда сложно собрать ветеранов на мероприятия, а здесь, даже несмотря на плохую погоду, они пришли. Многие пробыли допоздна», - поделилась впечатлениями Людмила Андреева. 

Николай Цветков подчеркнул, что в Псковской области уделяется большое внимание патриотической работе. В ближайшее время пройдет череда мероприятий, посвященных освобождению городов и районов Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. На этой неделе торжественные мероприятия состоятся в Пушкинских Горах, Идрице, Пустошке и Опочке. «Запланированы Вахты Памяти, перезахоронения останков воинов, павших в годы войны. К подготовке мероприятий будут привлечены юнармейцы, молодежь. Примут участие в патриотических акциях и ветераны», - рассказал Николай Цветков.

«Мне понравилась Псковская область своим трепетным отношением к памяти о войне», - подытожил Владимир Епифанов.

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