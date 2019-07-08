Экспорт медицинских услуг обсуждают в городской поликлинике Пскова

17:54, 08 июля 2019, ПАИ

Вопросы организации экспорта медицинских услуг обсуждаются в Псковской городской поликлинике, сообщила Псковскому агентству информации главный врач медицинского учреждения Галина Неваленная.

«Это для нас новое направление, – отметила она. Галина Неваленная рассказала, что на тему экспорта медицинских услуг, так называемого «медицинского туризма», в режиме ВКС на площадке Общероссийского народного фронта 8 июля прошла встреча под председательством педиатра и хирурга, общественного деятеля Леонида Рошаля.

По словам главного врача Псковской городской поликлиники, экспорт медицинских услуг больше касается федеральных и национальных медицинских центров, где оказывается высокотехнологическая медпомощь и используются последние достижения науки. «Пскова это касается в меньшей степени, но актуального и для него», – пояснила Галина Наваленная.

На совещании, как она отметила, ставилась задача использовать текущий потенциал и работать на перспективу. По мнению Галины Неваленной, развивая медицинскую помощь для иностранных граждан, можно получить дополнительное финансирование, которое поликлиника сможет использовать и в интересах псковичей.

Она подчеркнула, что необходимо добиться такого уровня, чтобы жители города не уезжали лечиться за пределы области. При этом главный врач городской поликлиники предположила, что для прибалтийских республик могут быть интересны определенные медицинские услуги. Но, по ее словам, к развитию экспорта медицинских услуг надо подходить комплексно – в частности, упрощать визовый режим.