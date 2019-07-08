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Общество

Жителям Псковского района напомнили о мерах противопожарной безопасности

8 июля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях профилактики пожаров в населенных пунктах провели очередной профилактический рейд в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда организованы беседы с населением о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования, распространены листовки профилактического характера о запрете разведения костров, сжигания сухой травянистой растительности, а так же правилах эксплуатации газового оборудования.

Особое внимание уделялось профилактике детской шалости с огнем.

Также до граждан доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Псковской области и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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