Сервис для предъявления водительских прав запустят в MAX
Водители смогут предъявлять права через мессенджер MAX. Сервис начнёт работу этой осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера – руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.
По его словам, соответствующее постановление уже выпущено. Сейчас завершается техническая подготовка сервиса.
Дмитрий Григоренко также рассказал, что «Цифровой ID» в мессенджере используют около девяти миллионов человек.
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