Сервис для предъявления водительских прав запустят в MAX

16:57, 15 сентября 2026, ПАИ

Водители смогут предъявлять права через мессенджер MAX. Сервис начнёт работу этой осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера – руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.

По его словам, соответствующее постановление уже выпущено. Сейчас завершается техническая подготовка сервиса.

Дмитрий Григоренко также рассказал, что «Цифровой ID» в мессенджере используют около девяти миллионов человек.