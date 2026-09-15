Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сервис для предъявления водительских прав запустят в MAX

Водители смогут предъявлять права через мессенджер MAX. Сервис начнёт работу этой осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера – руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.

Фото: ПАИ

По его словам, соответствующее постановление уже выпущено. Сейчас завершается техническая подготовка сервиса.

Дмитрий Григоренко также рассказал, что «Цифровой ID» в мессенджере используют около девяти миллионов человек.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



15 сентября 2026

Алексей Севастьянов ответил на обращение инициативной псковички
15 сентября 2026

T2 расширил список сервисов, доступных абонентам при минусе на балансе
15 сентября 2026

Более двух тысяч раз за неделю выезжала к псковичам скорая помощь
15 сентября 2026

Междворовой проезд на улице Байкова отремонтировали в Пскове
15 сентября 2026

Народная программа «Единой России»: развитие Псковской области и повышение качества жизни людей
15 сентября 2026

«Мишуру» из паутины заметили на деревьях в Бежаницком районе
15 сентября 2026

Ремонт проезда на улице Западной завершён в Пскове
15 сентября 2026

Прокуратура выявила нарушения на стоянке судов в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...