«Пойду с утра к самому открытию»: Борис Елкин рассказал о планах на выборы

17:01, 15 сентября 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин планирует проголосовать на избирательном участке лично, однако отметил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) - тоже удобный способ волеизъявления. Об этом он сказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Я решил проголосовать по старинке - пойду с утра к самому открытию УИКа. Многие, знаю, выбирают дистанционное электронное голосование. Это очень удобно», - рассказал Борис Елкин.

По его словам, впервые возможность дистанционного голосования в Пскове тестировали ещё в 2022 году. Сейчас, отметил глава города, система работает стабильно.

Напомним, 14 сентября на портале «Госуслуги» завершился приём заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании.

В Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.