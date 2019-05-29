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Пенсии

Псковичам разъяснили механизм назначения досрочных пенсии для безработных

Новое пенсионное законодательство сохранило право досрочного выхода на пенсию для безработных граждан предпенсионного возраста, которые вынужденно прекратили трудовую деятельность из-за сокращений или ликвидации предприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

Досрочные пенсии безработным могут быть назначены только по предложению органов службы занятости - не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста (с учетом переходных положений по увеличению пенсионного возраста).

Кроме этого, обязательными условиями на 2019 год являются: невозможность дальнейшего трудоустройства, наличие 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 для женщин, количество пенсионных баллов – 16,2.

Расходы, связанные с выплатой пенсий безработным, осуществляются за счет средств ПФР с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Фактически источником финансирования таких пенсий является бюджет государства, а не страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Добавим, что досрочная пенсия безработным назначается на период до наступления пенсионного возраста или их трудоустройства. В обоих случаях неработающий гражданин должен обратиться в Пенсионный фонд. В первом ему будет назначена вновь рассчитанная страховая пенсия по старости, во втором — выплата прекратится.

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