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Политика

Президент России выступил против санкций в отношении Грузии

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии. Глава государства считает, что такие меры нельзя применять из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений между странами, сообщает ТАСС.

Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила Госдума РФ. Поводом послужили, как заявили депутаты, «непрекращающиеся антироссийские провокации».

В Грузии уже некоторое время проходят антиправительственные и антироссийские акции протеста. Это привело к приостановке авиасообщения между странами. 7 июля телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния разразился нецензурной бранью в адрес президента России и его родителей. Действия ведущего осудили власти Грузии, а также многие из жителей этой страны.

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