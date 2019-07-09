Определены кандидаты ЛДПР на выборы глав районов Псковской области

22:04, 09 июля 2019, ПАИ

Псковское региональное отделение ЛДПР определило кандидатов от партии для участия в выборах глав районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил координатор Псковского регионального отделения партии Артём Васильев.

Артём Васильев сообщил, что на внеочередной конференции партии путём тайного голосования определились пять кандидатов ЛДПР, которые будут представлять партию на выборах глав районов. Так, на выборах главы Бежаницкого района партию представит Александр Иванов, на выборах главы Дновского района – Алексей Лазунин, на выборах главы Новоржевского района – Ирина Сорокина, на выборах главы Пушкиногорского района – Геннадий Ефимов, на выборах главы Усвятского района – Алексей Кошель.

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР также сообщил, что ещё один кандидат от партии на выборы главы Пустошкинского района не определился на конференции. Кто будет представлять ЛДПР на выборах главы этого района, станет известно позднее.

Выборы глав районов Псковской области состоятся в единый день голосования 8 сентября.