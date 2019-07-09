Более 50 километров берегов рек и озер очистили от мусора в Псковской области

22:24, 09 июля 2019, ПАИ

В Псковской области в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» от мусора были очищены более 50 километров берегов рек и озер, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

В комитете отметили, что мероприятия по очистке берегов водных объектов проходили в июне. В них принимали участие администрации муниципальных образований Псковской области, образовательные учреждения, организации и волонтеры. Всего в уборке были задействованы более 500 человек. Они организовали экологические субботники, в рамках которых очистили от мусора более 50 километров берегов рек и озер.

Ежегодная общероссийская акция «Вода России» проходила в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».