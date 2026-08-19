В Псковской области провели жеребьёвку для размещения партий в бюллетене на выборах в Заксобрание

19:16, 19 августа 2026, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьевку для определения порядка размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избиркома.

По результатам жеребьёвки политические партии будут представлены в бюллетене в следующем порядке:

1. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области.

2. Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

3. Псковское региональное отделение политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».

4. Региональное отделение в Псковской области политической партии «Новые люди».

5. Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области.

6. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в Псковской области».

7. Политическая партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России».

8. КПРФ – Псковское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

9. Псковское региональное отделение политической партии «Российская объединённая демократическая партия «Яблоко».

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области на сегодняшний день подано 14 153 заявления – 2,89 % от численности избирателей.