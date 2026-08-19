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Общество

Жительнице Новоржевского округа вынесли приговор за попытку купить наркотики в крупном размере

Пушкиногорский районный суд вынес приговор 37‑летней жительнице Новоржевского округа, которую признали виновной в покушении на покупку наркотиков в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: ПАИ

По данным прокуратуры, в мае 2026 года женщина договорилась в переписке с неизвестным человеком о приобретении запрещённого вещества. За 12 600 рублей она получила координаты тайников в лесу недалеко от посёлка Пушкинские Горы.

Покупательница приехала на место, чтобы забрать наркотики общей массой 1,85 грамма, но не успела этого сделать, так как её задержали полицейские.

Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В течение этого времени осуждённая должна доказать, что исправилась.

Ранее сообщалось, что в Пскове суд избрал меру пресечения обвиняемому в дискредитации ВС РФ.

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