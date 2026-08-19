В здании бывшего детсада в Пскове откроют первые классы для разгрузки переполненной ПИЛГ

17:58, 19 августа 2026, ПАИ

Капитальный ремонт здания бывшего детского сада на улице Юбилейной ведётся для того, чтобы уже 1 сентября разместить там первые классы Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ПИЛГ), где сейчас обучаются около 2000 детей. Об этом заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский сказал в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Капитальный ремонт – основное наше направление, – рассказал Сухинский. – В этом году капитальный ремонт по национальным проектам коснулся двух учреждений. Это старый корпус Псковской инженерно-лингвистической гимназии на Юбилейной и детский сад № 43. Помимо этих объектов, которые по проекту ведутся, очень большое количество работ проводится в детских садах, школах – в каждом учреждении мы что-то делаем».

По его словам, подрядчики не выбиваются из графика. «Именно в здании на Юбилейной будут первые классы. К 1 сентября мы сейчас максимально работаем, чтобы дети пошли в школу, – отметил замглавы администрации. – Это разгружает здание гимназии. Потому что здание гимназии переполнено очень сильно – там около 2000 детей. Микрорайон разросся».

Сухинский подчеркнул, что такого опыта в городе ещё не было. «В здании детского сада, вроде привычных стен, но уже в новом формате, в виде первого класса. Посмотрим, как это сработает», – сказал он.

Финансирование проекта составило 30 млн рублей из федерального бюджета и порядка 70 млн рублей из городского. «Это большая поддержка по нацпроекту, но всё равно приходится выкручиваться своими средствами», – добавил Виталий Сухинский.