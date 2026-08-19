Новые скверы, ремонт школ и инициативы жителей в округе № 1 обсудили депутаты и глава Пскова

18:24, 19 августа 2026, ПАИ

Ход реализации инфраструктурных проектов и состояние социальных объектов в избирательном округе № 1 в Пскове оценили депутат Государственной Думы Александр Козловский, глава города Борис Елкин, депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов и его коллега по Псковской городской Думе Юрий Бурлин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото: Законодательное собрание Псковской области



Фото: Законодательное собрание Псковской области



Фото: Законодательное собрание Псковской области



Фото: Законодательное собрание Псковской области



Фото: Законодательное собрание Псковской области



Фото: Законодательное собрание Псковской области



Фото: Законодательное собрание Псковской области













Рабочий выезд начался с осмотра территории на улице Профсоюзной за храмом Николы со Усохи. Здесь в следующем году планируется создать новую зону отдыха, которая логично завершит туристический квартал. Территория станет частью большого проекта «Сердце Окольного города», который объединил сквер с гномами и сквер Породнённых городов. Идея благоустройства прошла все стадии обсуждения и получила федеральное финансирование.

Параллельно участники выезда проконтролировали ход ремонта улицы Советской. Подрядчик завершает фрезерование проезжей части и приступает к укладке асфальта. Тротуары уже вымощены плиткой, пешеходная зона расширена, обустроены парковочные карманы и зелёная зона для высадки новых деревьев взамен ранее удалённых аварийных насаждений.

Следующей точкой стало одно из самых активных ТОС округа – на улице Пушкина, 7. Созданное в 2023 году объединение за три года привлекло почти 3 млн рублей – на них установлены козырьки над подъездами, забор, оборудованы детский комплекс и воркаут-площадка. На собственные средства жильцы установили беседку и скамейки для отдыха и проведения праздников. В планах у активистов обустройство выезда из двора, нанесение мурала на трансформаторную будку, строительство пешеходных дорожек и решение вопроса с ливневой канализацией.

«В городе работает много ТОС, но те, кто выстраивает свою работу как вы, становятся не просто территорией общественного самоуправления, а территорией общественного самосознания. За это вам огромное спасибо», – оценил работу жильцов Алексей Севастьянов.

Затем делегация переместилась на территорию Псковского гуманитарного лицея. Здесь обсуждался комплекс вопросов: от проваливающихся деревянных полов на первом этаже, требующих срочного проектирования и поиска финансирования, до создания дорожки вокруг здания и обновления пришкольного стадиона. Глава города Борис Елкин поручил оперативно подготовить документацию для ремонта полов, отметив важность этого вопроса для безопасности учащихся, а также проработать вопрос о спортивной площадке.

На улице Георгиевской участники выезда оценили ход строительства забора возле школы № 1, который восстанавливают в историческом виде. Готовность объекта составляет 35 %.

Рядом, на территории ТОС «Калинина, 11», в этом году реализуются сразу две победившие заявки – асфальтирование проезда и установка видеонаблюдения. Сейчас активисты готовят новый инициативный проект создания уютной городской территории с освещением и площадкой для детей старшего возраста.

Завершился рабочий выезд на улице Яна Фабрициуса, где в следующем году начнётся благоустройство территории между домами по проекту – победителю онлайн-голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». После нескольких неудачных попыток жители наконец объединились и одержали победу. В планах – обустройство дорожек и освещения для создания уютной парковой зоны.

«В этом году в Пскове будет реализовано около 70 проектов ТОС. Контракты уже разыграны, а значит, в этих дворах работы либо идут полным ходом, либо вот-вот начнутся. Уверен: все пессимисты увидят, что вместе можно сделать свой двор краше, а следовательно – краше и весь наш город. И это прекрасно. Я верю, что число ТОС будет расти, как и число людей, которые понимают: всё в их руках», – отметил депутат Законодательного Собрания Алексей Севастьянов.