Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Асфальтобетонный завод открыли в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новый асфальтобетонный завод, расположенный на улице Пожиговской в Пскове, сегодня, 19 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Новый асфальтобетонный завод открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Новый асфальтобетонный завод открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Новый асфальтобетонный завод открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ

Директор «Псковавтодор» Павел Кипрушев, отвечая на вопрос главы региона о работе завода, рассказал, что первая партия материалов уже отправлена на ремонт дороги Криушино – Щиглицы в Псковской области. Павел Кипрушев также выразил слова благодарности губернатору за поддержку в строительстве предприятия.

«Завод мобильный, он не требует дополнительных фундаментов. Это задел на будущее. В этом сезоне мы подтвердили мощность завода, а на зиму его законсервируют. Всего тут работают десять человек», – добавил директор «Псковавтодора».

В ходе визита глава региона, заместитель губернатора Игорь Шатурный, министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов, глава Пскова Борис Елкин осмотрели производственные мощности предприятия, включая систему предварительного дозирования материалов, сушильный барабан, битумные вертикальные ёмкости, станцию закачки битума, установку косвенного обогрева, основного узла асфальтобетонного завода и систему управления заводом.

Михаил Ведерников положительно оценил реализацию проекта.

Необходимость приобретения нового завода была обусловлена критическим износом действующего оборудования – завода «Амманн» 2002 года выпуска в деревне Подборовье Псковского района. Как отмечалось ранее, старый завод уже не справлялся с нагрузкой, что создавало высокие риски срыва дорожных работ в сезон.

Закупка нового асфальтобетонного завода была согласована губернатором и предусмотрена региональным дорожным фондом Псковской области в 2026 году. Стоимость составила более 160 миллионов рублей.

Производительность завода составляет 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, что позволит своевременно и в полном объёме достигнуть установленных региональным проектом показателей по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние.

Новое предприятие обеспечит бесперебойное производство асфальтобетонной смеси, соответствующей современным ГОСТам. Ранее сообщалось, что в июле проходил монтаж основных узлов и агрегатов завода.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






19 августа 2026

Партию из тысячи ирисов уничтожат в Псковской области
19 августа 2026

Проекты развития Пскова обсудили на «Серебряном дожде». Главное
19 августа 2026

Ставка на качество дорог: новый АБЗ запустили в Псковской области
19 августа 2026

В Псковской области провели жеребьёвку для размещения партий в бюллетене на выборах в Заксобрание
19 августа 2026

Более 70 подростков приняли участие в профориентационном мероприятии в детском лагере под Печорами
19 августа 2026

Новые скверы, ремонт школ и инициативы жителей в округе № 1 обсудили депутаты и глава Пскова
19 августа 2026

Жительнице Новоржевского округа вынесли приговор за попытку купить наркотики в крупном размере
19 августа 2026

В здании бывшего детсада в Пскове откроют первые классы для разгрузки переполненной ПИЛГ

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...