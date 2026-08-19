Асфальтобетонный завод открыли в Псковской области

17:31, 19 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новый асфальтобетонный завод, расположенный на улице Пожиговской в Пскове, сегодня, 19 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Директор «Псковавтодор» Павел Кипрушев, отвечая на вопрос главы региона о работе завода, рассказал, что первая партия материалов уже отправлена на ремонт дороги Криушино – Щиглицы в Псковской области. Павел Кипрушев также выразил слова благодарности губернатору за поддержку в строительстве предприятия.

«Завод мобильный, он не требует дополнительных фундаментов. Это задел на будущее. В этом сезоне мы подтвердили мощность завода, а на зиму его законсервируют. Всего тут работают десять человек», – добавил директор «Псковавтодора».

В ходе визита глава региона, заместитель губернатора Игорь Шатурный, министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов, глава Пскова Борис Елкин осмотрели производственные мощности предприятия, включая систему предварительного дозирования материалов, сушильный барабан, битумные вертикальные ёмкости, станцию закачки битума, установку косвенного обогрева, основного узла асфальтобетонного завода и систему управления заводом.

Михаил Ведерников положительно оценил реализацию проекта.

Необходимость приобретения нового завода была обусловлена критическим износом действующего оборудования – завода «Амманн» 2002 года выпуска в деревне Подборовье Псковского района. Как отмечалось ранее, старый завод уже не справлялся с нагрузкой, что создавало высокие риски срыва дорожных работ в сезон.

Закупка нового асфальтобетонного завода была согласована губернатором и предусмотрена региональным дорожным фондом Псковской области в 2026 году. Стоимость составила более 160 миллионов рублей.

Производительность завода составляет 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, что позволит своевременно и в полном объёме достигнуть установленных региональным проектом показателей по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние.

Новое предприятие обеспечит бесперебойное производство асфальтобетонной смеси, соответствующей современным ГОСТам. Ранее сообщалось, что в июле проходил монтаж основных узлов и агрегатов завода.