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Общество

Более 70 подростков приняли участие в профориентационном мероприятии в детском лагере под Печорами

В детском оздоровительном лагере «Стремительный» в Печорском районе прошло профориентационное занятие. Более 70 воспитанников лагеря в возрасте от 14 до 17 лет стали участниками мероприятия, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного центра занятости.

Фото здесь и далее: пресс-служба пресс-службы Псковского областного центра занятости

Событие прошло по инициативе уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой при участии молодёжного кадрового центра, городского молодёжного центра и областного центра занятости населения. На территории лагеря развернулось сразу несколько интерактивных площадок.

Сотрудники молодёжного кадрового центра провели с ребятами гадание на древние профессии, чтобы каждый мог узнать, какой специальностью обладал бы в XV веке. В VR-игре «Работать в России» воспитанники лагеря смогли попробовать себя в различных сферах занятости, таких как наука, образование и менеджмент.

Специалисты кадрового центра провели для всех ребят профориентационные тестирование и игры, рассказали о портале «Работа России», а девушкам – о «Женском клубе» при кадровом центре.

Сотрудники Псковского городского молодёжного центра рассказали о возможностях работы на территории Пскова и области, познакомили ребят с движением трудовых отрядов подростков, рассказали, к нему присоединиться, и показали, как, помимо работы, можно ещё отдыхать и развиваться.

Затем ребята разделились на команды и создали своё собственное предприятие из подручных средств, распределили роли в коллективе и представили всем свои проекты. Специалист областного центра занятости населения провёл для подростков профориентационные игры и тесты.

Подобные мероприятия специалисты кадрового центра и областного центра занятости населения проводят на постоянной основе. Так, с начала этого года на территории Псковской области проведено 587 мероприятий, в которых приняло участие 10 502 школьника.

Такие мероприятия не просто знакомят подрастающее население со сферой труда – они дарят радость общения, помогают каждому почувствовать себя уверенно, проявить свою индивидуальность и задуматься о своём собственном профессиональном выборе.

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