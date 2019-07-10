По требованию прокуратуры на улице Советской в Пскове понизили бордюр

11:04, 10 июля 2019, ПАИ

В Пскове у дома №40 по улице Советской на пешеходном переходе понизили бордюр для удобства маломобильных граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, муниципалитет выполнил работы в связи с обращением местного жителя в городскую прокуратуру.

Поскольку были ограничены права маломобильных групп населения на доступную среду, прокурор города внес представление в адрес главы администрации Пскова с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В ведомстве пояснили, что городская администрация организовала выполнение работ по обустройству пешеходного перехода, он приведен в нормативное состояние.