Учащийся из Опочки украл DVD-плейер и продукты из дома в деревне Балахи

13:36, 10 июля 2019, ПАИ

18-летний учащийся из Опочки подозревается в краже DVD-плейера, продуктов и другого имущества из дома по улице Третьей Советской в деревне Балахи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление совершено в Опочецком районе в период с июня по июль путем срыва навесных замков двери. Подозреваемый дал признательные показания, ведется следствие.

Также найден 29-летний безработный, ранее судимый житель поселка Бежаницы, который ограбил квартиру дома по улице Энергетиков в Дедовичах. 9 июля он выбил входную дверь и украл стиральную и швейную машины. Похищенная бытовая техника изъята, возбуждено уголовное дело.

В Новосокольниках 29 июня в доме по улице Кирова у 27-летнего молодого человека украли смартфон. В этой краже подозревают ранее судимого 28-летнего местного жителя. Похищенный телефон изъят, расследуется уголовное дело.

Кроме того, полиция установила подозреваемых в краже из гаража в деревне Павлово Островского района – двух 23-летних безработных жителей города Печоры. С 20 по 21 июня они сорвали навесной замок принадлежащего пенсионеру гаража по улице М. Егорова и украли электродрель, компрессор и набор гаечных ключей. Причиненный ущерб превысил 7 тысяч рублей. Злоумышленники признались в содеянном, в их отношении возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

С 1 по 2 июля безработный, судимый 42-летний житель Псковского района взломал замок дома по улице Заречной в деревне Торошино и украл три сотовых телефона и цифровую телевизионную приставку. Ущерб составил около 11 тысяч рублей. Похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело.