Основные строительно-монтажные работы начались на 40-километровом участке трассы Петербург – Псков

18:23, 10 июля 2019, ПАИ

Основные строительно-монтажные работы начались на участке с 428 по 468-й километр трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель – граница с Белоруссией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Капремонт 40-километрового участка федеральной трассы в Псковской области проводится с мая 2019 года и завершится к 2021-му. На сегодняшний день на объекте продолжается фрезерование существующего покрытия, ведется замена слабых грунтов основания с укладкой геотекстильных материалов. Также дорожники сделают подстилающий слой из песка и нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси.

В рамках ремонта участка трассы Р-23 с 211 по 245-й километр в начале июля подрядчик устроил объезды вблизи новых выемок, ровики уширения, произвел фрезерование существующего покрытия, сделал верхний слой основания из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Работы на этом объекте стартовали в 2018 году, ввод участка в эксплуатацию запланирован в 2020-м.

В результате капремонта на дороге обустроят тротуары, установят новые автопавильоны на остановках, смонтируют наружное освещение в черте населенных пунктов. Для повышения безопасности участников дорожного движения смонтируют барьерное ограждение, сигнальные столбики и пешеходные светофоры на наземных переходах, дорожные знаки на Г-образных опорах.

На время ремонта на данных участках федеральной трассы выборочно организовано реверсивное движение, скорость транспорта ограничена. Дорожная организация призывает водителей с пониманием отнестись к ограничениям, соблюдать требования временных дорожных знаков и соблюдать безопасный скоростной режим.