Великолучанка в составе сборной России поедете на Кубок мира по пулевой стрельбе

10:19, 11 июля 2019, ПАИ

Великолучанка Анна Веселова представит Россию в составе сборной команды страны на Кубке мира по пулевой стрельбе, который пройдет 12-20 июля в городе Зуль (Германия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Анна Веселова является мастером спорта России, победителем Первенства России 2018 года, неоднократным призером всероссийских соревнований по пулевой стрельбе, членом юниорской сборной России.

Для подготовки и участия в Первенстве Европы 2019 года для спортсменки приобрели пневматический пистолет. Спортивный инвентарь купили за счет средств субсидий по подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта».