Определены самые распространенные нарушения при использовании земельных участков в Псковской области

12:19, 11 июля 2019, ПАИ

Самые распространённые нарушения, выявленные при проверках земельных участков, назвала руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции в пресс-центре Псковского агентства информации 11 июля. По ее словам, более 50% нарушений касаются использования земли без оформления документа на нее. Следующее по популярности нарушение – использование участка в несоответствии с его назначением (порядка 10% от общего числа проверок).

Что касается земельных споров, то, по словам Олеси Ребеко, ситуация в Псковской области ничем не отличается от общероссийской: «Споры были, есть и будут». Она заметила, что в регионе менее 50% земельных участков занесены в реестр в соответствии с требованиями действующего законодательства. «Границы либо не установлены вовсе, либо занесены в старой системе координат, в которой сложно выявить, кто прав», - пояснила спикер.

Также она коснулась темы споров с соседями. Олеся Ребеко пояснила, что решить спор вне судебного порядка можно двумя способами: мирно, договорившись между собой и согласовав спорную границу, либо обратиться в Росреестр с просьбой провести проверку в рамках земельного надзора, когда вторая сторона не откликается. Она уточнила, что есть случаи, когда заявитель сам оказывается сам не прав. Если земельный инспектор выявил нарушения, он выносит предписание, устанавливает срок для устранения нарушений и контролирует исполнение. Если предписание не будет исполнено, собственника земли оштрафуют.