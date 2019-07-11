Глава псковского Росреестра назвала самый безопасный способ подачи документов по сделкам с недвижимостью

11:58, 11 июля 2019, ПАИ

Подача документов, касающихся сделок с недвижимостью, через сервис Росреества является самым защищенным способом. Об этом заявила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции в пресс-центре Псковского агентства информации 11 июля. Она подчеркнула, что наличие электронной подписи исключит какую-либо возможность подделки документов, а также избавит от похода в различные инстанции.

По словам Олеси Ребеко, дистанционная подача документов в электронном виде осуществляется по двум принципам. Один из них – экстерриториальный, то есть документы можно подать вне зависимости от местонахождения объекта. Принимают их в офисах кадастровой палаты и некоторых многофункциональных центрах. Но это только возможность подать документ, заметила руководитель Росреестра, правовая экспертиза будет проводиться именно там, где находится объект. «Это востребованная услуга для крупных регионов, либо, если требуется срочная подача документов», - добавила она. Второй способ – электронная регистрация, которая доступна при наличии электронной подписи.

Олеся Ребеко отметила, что уровень мошенничества в целом по стране вырос, но в Псковской области был зафиксирован только один подобный случай.

К 1 июля доля электронных услуг, оказанных псковским Росреестром, составила более 42%, а на конец 2018-го года этот показатель был всего 6%. Олеся Ребеко отметила, что активно работает программа покупки недвижимости через сервисы Сбербанка. «Это очень удобно, быстро и для физических лиц экономически выгодно поскольку для них понижается размер госпошлины», - пояснила она.