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Общество

Замглавы Пенсионного фонда задержан по подозрению в получении взятки

Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан. По данным федеральных СМИ, его подозревают в получении взятки.

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил, что руководство фонда в курсе ситуации и оказывает содействие следствию. Он также отметил, что Пенсионный фонд продолжает работать в штатном режиме.

Алексей Иванов работал в структурах Пенсионного фонда с 2016 года. Сначала был советником председателя правления, а затем стал его заместителем. На этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.

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