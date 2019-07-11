Замглавы Пенсионного фонда задержан по подозрению в получении взятки

14:57, 11 июля 2019, ПАИ

Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан. По данным федеральных СМИ, его подозревают в получении взятки.

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил, что руководство фонда в курсе ситуации и оказывает содействие следствию. Он также отметил, что Пенсионный фонд продолжает работать в штатном режиме.

Алексей Иванов работал в структурах Пенсионного фонда с 2016 года. Сначала был советником председателя правления, а затем стал его заместителем. На этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.