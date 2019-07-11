К отопительному сезону Псков подготовлен на 38,6%

15:16, 11 июля 2019, ПАИ

Подготовка к отопительному сезону в Пскове выполнена на 38,6%. Такая информация прозвучала на совещании в управлении городского хозяйства администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На сегодняшний день в Пскове насчитывается 1 тысяча 287 многоквартирных домов, из них уже полностью готовы к приему тепла 497 домов, что составляет 38,6%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель практически не изменился. Работа идет в штатном режиме.