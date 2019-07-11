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Общество

Имущество должников на 300 тысяч арестовали приставы в Новосокольниках

Судебные приставы арестовали имущество 35 должников в Новосокольниках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службу УФССП по Псковской области, описи и аресту подвергнуты бытовая и аудиотехника, мобильные телефоны, мебель, ковры и автотранспорт на общую сумму более 300 тысяч рублей.

В частности, у одного должника был арестован автомобиль за задолженность в 800 тысяч рублей. Если граждане не примут в ближайшее время мер к погашению задолженности, их арестованное имущество передадут на реализацию.

Также судебные приставы проверили автомобили жителей города Новосокольники с помощью программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав». Среди 216 транспортных средств были выявлены 10 машин, владельцы которых имеют задолженности. На один автомобиль приставы наложили арест на месте.

Трое жителей города оплатили свои долги в день проведения рейда при помощи мобильного терминала судебных приставов. Ещё трое граждан пришли на прием к заместителю руководителя управления. Их вопросы касались исполнительных производств по алиментным платежам, отбытии обязательных работ и производств неимущественного характера.

В рейде приняли участие 15 групп судебных приставов из Новосокольников, Великих Лук, Невеля и Пскова. Они посетили более 500 адресов.

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