Администрация Псковской области и АО «Альфа-Банк» намерены подписать соглашение о сотрудничестве

19:01, 11 июля 2019, ПАИ

Администрация Псковской области и АО «Альфа-Банк» намерены в этом году подписать соглашение о сотрудничестве. Такой договорённости достигли на встрече 11 июля губернатор Михаил Ведерников и президент, первый заместитель председателя Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников и Олег Сысуев говорили о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Псковской области, а также направленных на развитие коммунальной инфраструктуры. Обсуждалось и участие Альфа-Банка в социально значимых проектах региона.

В частности, шла речь о том, что банк готов вложить средств в создание новой системы расчетов в сфере ЖКХ, которая даст возможность систематизировать учет платежей, распределяя их поставщикам услуг без посредников. Такое новшество позволило бы оптимизировать функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Олег Сысуев отметил, что встреча с губернатором Псковской области прошла в рамках комплексной региональной политики Альфа-Банка и стратегии поддержки экономического и социального развития регионов России.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область заинтересована в расширении сети партнеров. Он назвал сотрудничество с банком хорошим инструментом для социально-экономического развития региона. Губернатор уверен, что такое партнёрство даст дополнительные возможности по увеличению инвестиционной активности, предоставлению поддержки предприятиям, аграриям, малому и среднему бизнесу.