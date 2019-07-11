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Общество

В Псковской области отобраны претенденты для участия в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

В Псковской области на заседании экспертной комиссии были определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

13 заявок в 4 номинациях комиссия решила направить для участия в федеральном этапе конкурса. Самым активным муниципальным образованием стали Великие Луки. Представители города подали заявки на участие во всех номинациях. Великие Луки оказались лидером по победам на региональном этапе конкурса, и отмечены в номинациях: «Градостроительная политика», «Муниципальная экономическая политика», «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями». В номинации «Укрепление межнационального мира, согласия», экспертная комиссия выделила две группы победителей: в первую вошли Псков, Печоры и Усвяты, во вторую — Переслегинская волость (Великолукский район), Карамышевская волость (Псковский район) и Глубоковская волость (Опочецкий район).

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводит правительство РФ. Федеральный этап пройдет с 14 по 20 июля. По его итогам определят лучшие муниципальные образования России. Между собой в равных долях они разделят 40 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета. Лучшие муниципальные практики будут размещены в специальных сборниках и опубликованы в интернете.

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