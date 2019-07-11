Делегация Псковской области участвует в выставке «Всероссийский день поля – 2019»

22:17, 11 июля 2019, ПАИ

Делегация Псковской области во главе с вице-губернатором Нинель Салагаевой участвует в выставке-форуме «Всероссийский день поля — 2019». Мероприятие проходит в Пушкине (Ленинградская область) на базе «Санкт-Петербургского государственного аграрного университета». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

На выставке представлены передовые технологии возделывания, новейшие средства производства, сельскохозяйственная техника и современные сорта сельскохозяйственных культур. При этом часть из них демонстрируется гостям и участникам в естественных условиях, на специально подготовленных полях. Это является уникальной отличительной особенностью мероприятия. Из более чем 800 единиц техники и оборудования, представленных в экспозиции, на специальных показах можно будет увидеть свыше 70. Также на выставке представлен трактор «Кировец К-7» нового поколения, производство которого началось на Петербургском тракторном заводе в июне текущего года. Делегация Псковской области в рамках выставки помимо осмотра экспонатов посетит различные пленарные заседании, конференции, семинары и круглые столы.

Выставка-форум «Всероссийский день поля» – масштабное событие, которое позволяет собрать в одном месте все главные достижения отечественного АПК и ключевые перспективные наработки отрасли. Главной задачей выставки является создание эффективной профессиональной площадки, на которой путем обмена опытом и развития деловых контактов отечественные аграрии смогут развивать свой потенциал, наращивать продуктивность и конкурентоспособность.