0
23:00
Прокурор Великих Лук снят с должности
22:17
Делегация Псковской области участвует в выставке «Всероссийский день поля – 2019»
19:50
60 красноармейцев перезахоронили в Пушкиногорском районе
18:52
Врачи о выделении полумиллиарда рублей для псковского здравоохранения: Это историческое событие
16:47
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
15:36
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
14:45
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
Еще новости
Общество

Делегация Псковской области участвует в выставке «Всероссийский день поля – 2019»

Делегация Псковской области во главе с вице-губернатором Нинель Салагаевой участвует в выставке-форуме «Всероссийский день поля — 2019». Мероприятие проходит в Пушкине (Ленинградская область) на базе «Санкт-Петербургского государственного аграрного университета». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

На выставке представлены передовые технологии возделывания, новейшие средства производства, сельскохозяйственная техника и современные сорта сельскохозяйственных культур. При этом часть из них демонстрируется гостям и участникам в естественных условиях, на специально подготовленных полях. Это является уникальной отличительной особенностью мероприятия. Из более чем 800 единиц техники и оборудования, представленных в экспозиции, на специальных показах можно будет увидеть свыше 70. Также на выставке представлен трактор «Кировец К-7» нового поколения, производство которого началось на Петербургском тракторном заводе в июне текущего года. Делегация Псковской области в рамках выставки помимо осмотра экспонатов посетит различные пленарные заседании, конференции, семинары и круглые столы.

Выставка-форум «Всероссийский день поля» – масштабное событие, которое позволяет собрать в одном месте все главные достижения отечественного АПК и ключевые перспективные наработки отрасли. Главной задачей выставки является создание эффективной профессиональной площадки, на которой путем обмена опытом и развития деловых контактов отечественные аграрии смогут развивать свой потенциал, наращивать продуктивность и конкурентоспособность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прокурор Великих Лук снят с должности
11 июля 2019
Прокурор Великих Лук снят с должности
Делегация Псковской области участвует в выставке «Всероссийский день поля – 2019»
11 июля 2019
Делегация Псковской области участвует в выставке «Всероссийский день поля – 2019»
60 красноармейцев перезахоронили в Пушкиногорском районе
11 июля 2019
60 красноармейцев перезахоронили в Пушкиногорском районе
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
11 июля 2019
Поговорить о лидерстве предложит руководство «Титан-Полимера» участникам псковского молодежного форума
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
11 июля 2019
Эскизы наград Псковской области утвердил геральдический совет
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
11 июля 2019
Полмиллиарда рублей выделил глава Правительства на медоборудование для Псковской области
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО
11 июля 2019
Владимир Аристархов поблагодарил Михаила Ведерникова и его команду за работу по включению храмов Пскова в список ЮНЕСКО
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
11 июля 2019
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3

Идет загрузка...