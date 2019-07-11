Прокурор Великих Лук снят с должности
Прокурор Великих Лук советник юстиции Александр Ёлгин освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на другую работу. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, исполнение обязанностей прокурора Великих Лук возложено на первого заместителя прокурора города советника юстиции Надежду Прокофьеву.
Александр Ёлгин родился в 1982 году в Пскове. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. После окончания университета работал оперуполномоченным ОБЭП УВД Пскова. С 22 октября 2003 по 2005 года — следователь прокуратуры Невельского района. В 2005 году — следователь прокуратуры Пскова. В 2006 году — следователь по особо важным делам прокуратуры Пскова, затем помощник прокурора прокуратуры Пскова. С 2007 по 2008 годы — заместитель прокурора Пушкиногорского района. С 2008 по 2011 годы — прокурор Палкинского района. С 2011 по 2014 годы — прокурор Опочецкого района. 28 июля 2014 приказом генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность прокурора Великих Лук.