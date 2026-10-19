Дедовичская школа стала центром притяжения педагогов иностранных языков

21:12, 19 октября 2026, ПАИ

Дедовичская средняя школа № 2 стала площадкой для межрайонного объединения учителей иностранных языков. В мероприятии приняли участие педагоги из Дедовичского, Пушкиногорского, Новоржевского и Стругокрасненского муниципальных образований, пишет газета «Коммуна».

Встречу открыла директор школы Юлия Васильева, которая поприветствовала коллег и пожелала им плодотворной работы. В рамках «Методической копилки» Елена Ситникова из Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина поделилась педагогическим опытом. Илья Орлов из Новосельской школы провёл для девятиклассников урок «Легенды Британии и Руси: король Артур и князь Владимир», объединивший темы двух культур.

Учитель дедовичской школы № 2 Светлана Юрина организовала «Музыкальное лото», а Надежда Кириченко из Стругокрасненской средней школы провела для шестиклассников викторину «Мы разные, но мы едины».

Ещё одним пунктом программы стало посещение Музея партизанской славы в посёлке Дедовичи. Экскурсия позволила участникам вспомнить историю родного края. Завершилась встреча обсуждением проведённых занятий, обменом мнениями и планами дальнейшего сотрудничества.