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Общество

1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

1 человек погиб и 6 пострадало в дорожно-транспортном происшествии в Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Трагедия произошла 12 июля около 2:30 на 336-м километре федеральной трассы Санкт-Петербург – Невель. 18-летний водитель Audi не справился с управлением, в результате чего его автомобиль столкнулся с автомашиной Škoda, в которой ехала семья из Санкт-Петербурга в составе пяти человек: 52-летний водитель, 47-летняя и 37-летняя женщины, а также две 11-летние девочки.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Из-за столкновения автомобилей водитель Škoda погиб на месте происшествия, а все остальные, включая 20-летнего пассажира в Audi, получили травмы различной тяжести. В пресс-службе отметили, что двое девочек не получили тяжелых травм.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

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