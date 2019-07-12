1 человек погиб и 6 пострадало в ДТП в Островском районе

06:05, 12 июля 2019, ПАИ

1 человек погиб и 6 пострадало в дорожно-транспортном происшествии в Островском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Трагедия произошла 12 июля около 2:30 на 336-м километре федеральной трассы Санкт-Петербург – Невель. 18-летний водитель Audi не справился с управлением, в результате чего его автомобиль столкнулся с автомашиной Škoda, в которой ехала семья из Санкт-Петербурга в составе пяти человек: 52-летний водитель, 47-летняя и 37-летняя женщины, а также две 11-летние девочки.

Из-за столкновения автомобилей водитель Škoda погиб на месте происшествия, а все остальные, включая 20-летнего пассажира в Audi, получили травмы различной тяжести. В пресс-службе отметили, что двое девочек не получили тяжелых травм.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.